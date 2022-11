Afrique : 300 millions d’euros de la Belgique pour le secteur privé

Dans 21 pays du continent, le secteur privé bénéficie de cet appui de la Belgique.A travers son agence de développement, Enabel, le royaume de Belgique vient en aide au secteur privé africain avec une enveloppe totale de 300 millions d’euros. « La part du Sénégal de cette somme est de 78 millions d’euros », a expliqué, mercredi à Dakar, Aïssatou Keita Mbengue, cheffe de projet à Enabel.

Elle s’adressait à la presse en marge de la célébration (16-17 novembre) des journées du secteur privé organisées par Enabel autour du thème : « Quels mécanismes publics-privés pour appuyer la croissance inclusive du secteur privé sénégalais ? »

Cette édition qui se tient dans un contexte post-Covid-19, met en avant les initiatives et innovations qui peuvent aider les entreprises à devenir plus résilientes et leur doter plus de moyens de riposte face aux chocs et catastrophes futurs.

Dans le cadre du programme de coopération sénégalo-belge 2019-2024, Enabel s’est engagée à contribuer de manière significative au développement socioéconomique inclusif et durable du Sénégal ainsi qu’à la création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes en particulier.

Partant de cet engagement, Enabel exécute pour le compte du portefeuille bilatéral sénégalo-belge et de l’Union Européenne, plusieurs projets qui interviennent dans le domaine de l’entrepreneuriat avec comme ambition de s’adresser à tout type d’entreprises ainsi qu’aux contraintes empêchant celles-ci d’impacter durablement sur le développement du Sénégal.