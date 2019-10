Afriland First Bank du Cameroun s’installe en Ouganda (officiel)

L’institution financière camerounaise, Afriland First Bank (AFB), a obtenu l’agrément d’installation de la Banque centrale d’Ouganda, a appris APA mardi auprès de la direction générale de cet établissement basée à Yaoundé.Filiale d’Afriland First Group, en dehors de ses bureaux de représentation en Chine et en France, est présente au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Guinée Conakry, en Guinée Équatoriale, au Liberia, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, à Sao Tomé-et-Principe et en Zambie.

A capitaux majoritairement camerounais, AFB est née en 1987 sous la dénomination de Caisse commune d’épargne et d’investissement (CCEI). Opérationnelle dès début juillet de l’année suivante, elle compte une clientèle essentiellement constituée de petites et moyennes entreprises (PME) et de particuliers.

Classée parmi les 17 banques africaines à impact régional, cette société anonyme, au capital de 300 millions FCFA, est également présente dans la finance islamique depuis 2015.