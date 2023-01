AFG Holding acquiert 74,48% d’AFRASIA Bank LTD

Atlantic Group à travers sa holding financière AFG Holding a conclu avec le Groupe IBL et Parties liées et la Banque Nationale du Canada un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire de 74,48% du capital social de AfrAsia Bank Ltd, la 3e plus importante banque d’Île Maurice avec un total actif de USD 4,6 milliards. La mise en œuvre de cet accord est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires en vigueur.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de Atlantic Group de développer un important groupe bancaire panafricain offrant une large gamme de services financiers sophistiqués à forte valeur ajoutée, notamment des services bancaires internationaux, des services de gestion de trésorerie, de courtage et garde de titres, des services de gestion de patrimoine ainsi que le financement du commerce, et des solutions de change.

Cette opération permettra à AfrAsia Bank Ltd de consolider son développement à travers le renforcement de ses activités bancaires en Afrique et l’élargissement de sa gamme de services financiers au financement du commerce.

Au cours de la cérémonie de signature qui s’est tenue ce jour, mercredi 28 décembre 2022, AFG Holding, la Banque Nationale de Canada et le Groupe IBL ont unanimement salué un accord historique qui permettra de donner une nouvelle dimension à la banque.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette opération qui permettra un meilleur ancrage du développement entamé de AFG Holding dans l’Océan Indien et le développement d’une offre de services financiers à forte valeur ajoutée au profit à la fois des opérateurs économiques et des banques en Afrique. Nous capitaliserons sur plus de 40 ans d’expertise de Atlantic Group dans le secteur bancaire africain, pour accélérer le développement de AfrAsia Bank Ltd. » a affirmé M. Kone DOSSONGUI, Fondateur et Président du Conseil d’Administration d’Atlantic Group.

« Nous sommes heureux de conclure cet accord avec AFG Holding, un acteur bancaire majeur en Afrique subsaharienne. Nous sommes confiants sur les perspectives de développement de la banque compte tenu de la qualité du repreneur et notre groupe continuera à entretenir des relations commerciales privilégiées avec la banque à l’international et à Maurice, où le Groupe IBL est un acteur économique de premier plan. » a déclaré M. Arnauld LAGESSE, Directeur Général du Groupe IBL.

Du côté Banque Nationale du Canada, M. Ghislain PARENT, premier vice-président, International a déclaré : « Notre institution se réjouit de cette transaction au terme de 8 ans de présence aux côtés d’AfrAsia Bank Ltd, une banque comptant des employés talentueux, un capital élevé et qui a su réaliser de solides performances financières devenant une banque majeure à Maurice. Nous sommes convaincus qu’AFG Holding saura poursuivre avec succès la croissance d’AfrAsia Bank. ».

Le Groupe FINACTU est le conseil financier exclusif de Atlantic Group sur cette opération.

BDO Maurice est le cabinet d’audit financier. Wilkie Farr & Gallagher (France) et Dentons (Maurice) sont les cabinets d’avocats de Atlantic Group sur la transaction. Rothschild & Co, est le Conseil financier exclusif des vendeurs.

A propos de AfrAsia Bank Ltd

Basée au cœur du Centre financier international de Maurice avec un bureau de représentation en Afrique du Sud, AfrAsia Bank Limited est spécialisée dans la prestation de services bancaires reliant l’Afrique à l’Asie et au reste du monde avec 5 lignes de métiers :

le Global banking,

le Consumer banking,

l’International wealth management ;

le Corporate banking ;

le Treasury & markets.

À propos de AFG Holding

Active depuis plus de 40 ans dans le secteur de la Banque et de l’Assurance en Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et récemment dans l’Océan Indien, AFG Holding est la holding financière dédiée aux activités des banques de Atlantic Group. AFG Holding, au travers de ses filiales : banques commerciales, banque d’affaires et compagnies d’assurance, ambitionne de devenir un acteur clé du financement du commerce intra-africain ainsi que de l’inclusion financière.