Affi Nguessan reçu à Bruxelles par l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo

Le président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi Nguessan, a été reçu les 3 et 4 janvier 2020, à Bruxelles par l’ex-président Laurent Gbagbo, fondateur du parti, selon un communiqué dont APA a reçu copie.« Le vendredi 03 et samedi 04 janvier 2020, à sa demande, le président du FPI, l’ex-Premier ministre Pascal Affi N’guessan a été reçu à Bruxelles, par l’ancien président Gbagbo », indique le communiqué signé de Issiaka Sangaré, le secrétaire général et le porte-parole.

Selon la note « cette rencontre a été l’occasion pour le président Affi d’exprimer sa solidarité » à M. Laurent Gbagbo, acquitté et mis en liberté sous condition à Bruxelles, en attendant la décision finale de la Cour pénale internationale (CPI).

Les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon relativement à l’actualité nationale et à la situation interne du FPI qui connaît actuellement une sorte de bicéphalisme, renseigne le communiqué.

« Le président du FPI, Affi Nguessan a pris congé de M. Gbagbo sans manquer de lui exprimer ses vifs remerciements pour l’accueil qui lui a été réservé », conclut le texte. Une visite annoncée entre les deux hommes, il y a quelques mois, avaient avorté suite à des conditions imposées par M. Gbagbo.