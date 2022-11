Affaires : le Tchad plaide pour le réapprovisionnement en ciment auprès du Cameroun

Djiddi Bichara Hassane Ambassadeur du Tchad est allé voir Luc Magloire Atangana, ministre camerounais du Commerce le 04 novembre 2022 à cet effet.

Le Tchad demande le ciment au Cameroun. Une tête à tête a réuni le Ministre du Commerce et l’Ambassadeur du Tchad le 04 novembre année courante.

Idée. Plaidoyer du Tchad pour la reprise des approvisionnements en ciment. « Certains de nos compatriotes depuis quelques mois ont acheté 251 camions. Par la suite votre département ministériel a décidé de surseoir les exportations de ce produit sur le territoire camerounais. Nous souhaitons que cette mesure soit levée afin que nous puissions reprendre nos affaires à partir de Douala », déclaration de SE Djiddi Bichara Hassane Ambassadeur du Tchad.

Côté camerounais, il est dit que la mesure de fermeture des murs d’approvisionnements en ciment à ce pays voisin s’est faite avant la période du jeûne de Ramadan.

Pour cause, « il existe un manque de transparence entre les opérateurs économiques. On nous a parlés de quelques camions de ciment. On s’est retrouvé à la révision des prix…à la demande d’importation, d’où cette décision gouvernementale ».

Néanmoins le Mincommerce promet à l’émissaire tchadien d’échanger dans quelques jours avec un poids lourd du secteur au Cameroun afin d’avoir une vue objective de la situation et trouver une solution à sa demande.