Affaires : Afriland First Bank à la conquête du marché Tchadien

Une délégation de cette banque camerounaise, conduite par Célestin Nguela Simo, a été reçue, le 11 mai 2022 à Ndjamena, par le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.

La délégation composée de Célestin Guela, Bouba Youssoufa et Adam Madji s’est entretenue avec Tahir Hamid Nguilin sur les problématiques de financement des économies pour booster la relance post Covid-19 et accompagner les différents acteurs économiques du pays. L’un des points majeurs évoqués lors de cet entretien était le projet de développement de la First Bank au Tchad.

La concrétisation du projet d’expansion d’Afriland First Bank au Tchad devrait permettre à cet établissement bancaire de renforcer son positionnement en Afrique centrale, après la cession de ses actifs en Guinée équatoriale. Leader du marché du crédit au Cameroun, Afriland First Bank affiche 20,83% des parts du marché au 31 janvier 2022, selon les données de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac).

« Le Tchad est un pays qui regorge d’énormes potentialités économiques. C’est un marché aux perspectives d’évolution prometteuses, qui bénéficie d’un positionnement géostratégique unique. Avec une population jeune et dynamique, le pays représente à nos yeux un bon risque à prendre », a expliqué le chef de la délégation d’Afriland First Bank.

Pour mémoire, Célestin Nguela Simo, chef de cette délégation prendra les rênes de cet établissement de crédit à capitaux à compter du 1er juillet 2022.