Affaire Yaya Dillo : ses avocats dénoncent la procédure engagé contre lui

Ils se sont exprimé ce lundi 01 juin, au cours d’un point de presse, suite à la plainte déposée par les avocats de la première dame Hinda Deby et la fondation Grand Chœur.

Une plainte contre l’ancien ministre et diplomate Yaya Dillo avait été déposée par des avocats d’Hinda Déby le 11 mai, auprès du parquet d’instance de N’Djamena. En effet, sur sa page Facebook, Yaya Dillo avait accusé la première dame tchadienne d’immixtion dans les affaires des institutions étatiques. Suite à cela, il avait été démis de son poste de représentant du Tchad auprès de la CEMAC pour n’avoir pas respecté son obligation de réserve et de neutralité.

Les avocats de Yaya Dillo nient tout propos injurieux de la part de leur client. Ils mettent en garde les autorités en charge du dossier. Pour eux « seuls les textes de la CEMAC lui sont applicables ».

« Monsieur Yaya Dillo Djerou bénéficie des immunités et privilèges du à son statut. Il ne peut être convoqué par voie ordinaire. Il est tout à fait normal que les autorités en charge des poursuites soient prudentes et pointilleuses afin d’éviter la violation des textes de la Communauté dont le Tchad fait partie intégrante. Sinon cela serait une remise en cause de la décision de la Conférence des Chef d’Etat. », a précisé ses avocats

Pour ses avocats, son contrat à la CEMAC est encore en cours, il reste toujours expert principal à la commission de la CEMAC. De par son statut de fonctionnaire international, Yaya Dillo Djerou bénéficie des immunités et privilèges.