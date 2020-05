Affaire Salaye Deby : Me Sanna Dieudonné met au défi la CTDDH

Suite à l’accusation de la Convention Tchadienne de Défense droits de l’Homme (CTDDH) contre Salaye Deby d’être à l’origine de la noyade d’un bouvier. Son avocat Sanna Dieudonné a fait un point de presse ce 19 mai

L’avocat du frère cadet du président de la république reproche à la Convention Tchadienne de Défense des droits de l’Homme. D’après lui, elle n’a pas respecté la procédure. La CTDDH s’est précipité à relayer une information dénaturée, note l’avocat. « elle s’est arc-boutée sur cette information dénaturée alors que la méthodologie idoine usitée par toute organisation, fut-elle de droit de l’homme, c’est d’effectuer au préalable une enquête sur les lieux des faits pour s’assurer de la véracité des faits avant toute autre action », a-t-il déclaré. Il indique que la convention n’a pas effectué une descente sur le site de l’évènement pour s’enquérir des faits.

Me Sanna Dieudonné explique que contrairement à l’information relayée par la CTDDH, le 28 avril 2020, le jeune berger et son compagnon Adoum Oumar âgé de 16 ans se sont rendus au bras du fleuve Chari, à quelques encablures du jardin de Salaye Deby, non pas pour faire abreuver le troupeau de chameaux comme l’a signifié la CTDDH mais pour se rafraîchir comme il faisait chaud.

« La victime s’était déshabillé pour aller se laver au fleuve, soudain son ami Adoum Oumar s’est rendu compte que la victime se noyait c’est ainsi qu’il crie au secours. Au demeurant, il ressort des images parlantes du corps repêché que la victime portait une petite culotte de bain, donc ces images apportent des démentis formels à ces allégations de la CTDDH », raconte l’avocat. La procédure de la convention est en son sens, entaché de points d’ombres. Il met au défi le collectif d’apporter la preuve que son client ait saisi le troupeau de la victime.