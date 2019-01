Affaire des bérets rouges : les parents des militaires assassinés dénoncent la lenteur du procès

Les parents des victimes dans l’affaire dite des 21 militaires bérets rouges, disparus en 2012 et dont les corps ont été retrouvés dans un charnier près de Bamako, dénoncent, dans un communiqué reçu mercredi à APA, la lenteur du procés ouvert à ce sujet.« Depuis le renvoi du procès en décembre 2016 à Sikasso, le dossier n’a pas évolué. Seulement, le test ADN qui fut l’objet du renvoi a été effectué en début 2017 et les résultats qui étaient attendus 45 jours après, même s’ils sont tombés, nous ne sommes pas informés depuis 2 ans. C’est cela qui nous impatiente et nous ne savons pas ce qui se passe », déplore Yacouba Dembélé, secrétaire générale de l’Association des parents des 21 bérets rouges tués.

Ces 21 militaires ont été assassinés en 2012. Le général Amadou Haya Sanogo, chef de l’ex-junte de 2012 après le coup d’Etat du régime d’Amadou Toumani Touré, et beaucoup de ses camarades sont inculpés depuis.

Mais leur procès, ouvert en fin 2016, a été suspendu pour une expertise d’ADN complémentaire sur les restes des 21 militaires.

Ces derniers furent arrêtés par des éléments du général Sanogo, aujourd’hui en détention, après une tentative échouée de renverser la junte qu’il dirigeait. Ils seront retrouvés morts dans un charnier quelques mois plus tard.

« Nous ne comprenons pas le silence des autorités. C’est un manque de volonté des autorités qui ne veulent pas que ce dossier aille jusqu’au bout », dénonce Yacouba Dembélé qui, au nom des parents des victimes, demande la « reprise immédiate du procès ».