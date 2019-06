Admission d’une nouvelle cohorte de 10 PME au Programme Elite BRVM Lounge

Dix nouvelles Petites et moyennes entreprises (PME) ont été admises, lundi, au Programme Elite de la Bourse régionale des valeurs mobilière (BRVM) au cours d’une cérémonie présidée par le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des Petites et moyennes entreprises (PME), Souleymane Diarrassouba.Ces entreprises qui constituent la troisième cohorte d’entreprises portent à trente, le nombre des PME bénéficiant du Programme Elite BRVM Lounge.

Issues du secteur de la sécurité, des BTP, de l’imprimerie, de la distribution, des technologies de l’information et de la communication, de l’industrie et des forages, ces entreprises ont été retenues à l’issue d’un processus de sélection.

Il s’agit de BBS First sécurity (Burkina Faso), Banibah (Côte d’Ivoire), Gas et Oil (Côte d’Ivoire), Gebat (Côte d’Ivoire), Siag (Côte d’Ivoire), Gamma Informatique (Niger), Itech Solutions (Sénégal), La laiterie du Berger (Sénégal), Mineex (Sénégal) et Nuhmerit (Sénégal).

Le Programme Elite BRVM Lounge est un écosystème dynamique et interactif, bâti pour soutenir et favoriser l’innovation, l’entreprenariat et la croissance.

A travers ce Programme, la BRVM entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une nouvelle source de financement par le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à travers notamment, son troisième compartiment.

Le Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan, Dr Edoh Kossi Amenounve a rappelé à cette occasion l’ambition de son institution.

«L’ambition de la BRVM, d’ici 2020, est de porter à 50, le nombre d’entreprises de notre Union à bénéficier du Programme d’excellence Elite BRVM Lounge dans le but d’alimenter progressivement le troisième compartiment de la BRVM », a-t-il expliqué.

Poursuivant, Dr Amenounve a lancé un appel aux PME de l’UEMOA de se rapprocher de la BRVM à travers ses antennes nationales de Bourse pour plus de détails sur le Programme Elite qui est entrée dans sa phase active dans l’UEMOA avec la présentation de la première cohorte le 19 mars 2018.