Actualité : le Safagri fait sa deuxième journée à N’Djamena

Le premier Salon africain de l’agriculture (Safagri) se tient du 12 au 15 mars à N’Djamena. Avec plus de 200 exposants et 25 000 visiteurs attendus.

Mais aussi des panels et conférences. C’est Idriss Déby Itno lui-même qui est annoncé pour ouvrir, le mardi 12 mars, le tout premier salon africain de l’agriculture, à N’Djamena. Après le lancement de cet événement par le chef de l’État tchadien, en présence de Moussa Mahamat Faki, président de la Commission de l’Union africaine, il est prévu la première visite des stands.

Ils ont en effet plus de 200 exposants (ONG, entreprises, associations et autres institutions) à présenter au public leurs productions et initiatives. Et plus de 25 000 visiteurs sont attendus. S’agissant du programme officiel de ces quatre jours de Safagri du 12 au 15 mars, à N’Djamena, il s’articule autour de six thèmes.