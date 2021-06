Accrochage de Sourou : le Tchad et la RCA confie l’enquête à une commission internationale

Les autorités centrafricaines et tchadiennes se sont retrouvées à N’Djamena le mardi 02 juin 2021, pour trouver des solutions diplomatiques et durables suite à l’attaque entre les armées des deux pays le 30 mai dernier dans un poste frontalier

A l’issue des échanges du 02 juin, les ministres des Affaires étrangères du Tchad et de la Centrafrique ont convenu de mettre sur pied une commission d’enquête internationale indépendante et impartiale, afin d’élucider les circonstances dans lesquelles les 6 militaires tchadiens ont été tués. Les deux pays entendent confier l’enquête une commission d’enquête composée des partenaires traditionnels. Notamment, l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

C’est du moins ce que ressort le communiqué conjoint des diplomates tchadiens et centrafricains. Une fois mise en place, la Commission d’enquête déploiera des experts sur : « le théâtre de l’attaque pour établir les faits et déposer un rapport qui situera les responsabilités ».

La délégation centrafricaine était conduite par Sylvie Baipo Temon, ministre des Affaires étrangères. Elle était accompagnée du ministre centrafricain de la défense et celui de l’Intérieur, chargé de la Sécurité publique.

Les deux parties s’engagent à mettre en application les conclusions du rapport de la commission, afin de travailler sur une nouvelle base pour le renforcement de leur sécurité à la frontière commune et éviter que de tels incidents se reproduisent à l’avenir.