Accord trouvé avec l’UE sur des changements « légalement contraignants » à l’accord de Brexit

Londres a trouvé un accord avec l’Union européenne sur des « changements légalement contraignants » à l’accord de Brexit, a annoncé le vice-Premier ministre britannique David Lidington lundi soir devant le Parlement.

« Ce soir à Strasbourg, la Première ministre (Theresa May) a obtenu des changements légalement contraignants qui renforcent et améliorent l’accord de retrait et la déclaration politique », a dit M. Lidington, appelant les députés britanniques à voter l’accord lorsqu’il leur sera représenté mardi.