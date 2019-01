Accès à l’eau potable : le Koweït octroie 10 milliards FCFA au Bénin

Le gouvernement béninois et le Fonds Koweïtien pour le développement économique arabe ont procédé ce lundi à la signature d’un accord de prêt d’un montant de dix milliards de francs CFA relatif au financement du projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les villes de Boukoumbé (nord), Covè et Zagnanado (centre).Cet accord, selon le ministre de l’Eau et des Mines, Samou Adambi, vient consolider les efforts qui sont faits dans le sens de boucler tous les financements nécessaires à la réalisation du projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable pour un accès universel à l’eau potable à l’horizon 2021.

A travers ce prêt, le Fonds Koweïtien entend rester en effet un partenaire du gouvernement béninois dans la réalisation de ses objectifs à travers lesquels figure en bonne place l’accès universel à l’eau potable d’ici 2021, a souligné Hisham Al-Waqiyan, directeur général adjoint du Fonds Koweïtien.

Pour sa part, le ministre béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni, s’est dit heureux de l’accompagnement de ce Fonds pour l’accomplissement de cet objectif.

Tout en promettant que le financement sera exécuté diligemment, M. Wadagni a noté que la mobilisation des ressources pour le Programme d’Action du Gouvernement vient de faire un grand pas suivant la ligne directrice du gouvernement de faire de 2019 une année hautement sociale.