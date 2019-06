Abidjan et Lisbonne signent quatre accords de coopération

Quatre accords ont été signés, jeudi entre la Côte d’Ivoire et le Portugal relatifs à la protection des investissements, au tourisme à la formation et à l’assainissement, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Ces accords ont été signés par les ministres en charge de ces portefeuilles en présence des chefs d’Etats ivoirien Alassane Ouattara et portugais, Marcelo Rebelo De Sousa dans le cadre de la visite d’Etat de ce dernier en terre ivoirienne.

Le premier accord porte sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Quant au second, il s’agit d’un protocole de coopération dans les domaines de l’assainissement et de la valorisation des déchets solides entre le ministre ivoirien de l’assainissement et de la salubrité et le ministre portugais de l’environnement et de la transition énergétique.

Dans le domaine touristique, les deux pays se sont engagés dans le domaine de la formation touristique.

La formation professionnelle constitue le quatrième de ces signatures qui ont eu pour cadre le palais présidentiel ivoirien.

En mai dernier, dans le cadre de la 3ème session de la Commission bilatérale ivoiro-portugaise à Abidjan présidée par les ministres des affaires étrangères Augusto Santos Silva (Portugal) et Marcel Amon Tanoh (Côte d’Ivoire), trois accords de coopération dans les domaines de l’administration, du sport et de l’éducation avait été signés.

Un forum économique ivoiro-portugais s’est ouvert à Abidjan .

Les deux pays ont décidé de booster leur coopération dans divers domaines .Les premières relations diplomatique en la Côte d’Ivoire et le Portugal datent du 29 janvier 1975.