Abidjan accepte d’organiser la CAN 2023 par solidarité au Cameroun

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad a confirmé, mardi à Abidjan, le retrait de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de 2021 à la Côte d’Ivoire au profit du Cameroun, à l’issue d’une audience avec le chef de l’État, Alassane Ouattara.Cette décision «de glissement par solidarité au Cameroun », était, selon M. Ahmad Ahmad, «à prendre », mais l’instance du football continental a jugé le côté «humanitaire pour le Cameroun qui a investi dans les infrastructures d’accueil sans être prêt pour l’édition 2019, qui lui a été attribuée », a-t-il expliqué à la presse à la sortie d’audience.

« Ainsi donc la CAN 2019 se jouera en Egypte, la CAN 2021 au Cameroun, en 2023 elle se jouera en Côte d’Ivoire et en 2025, ce sera en Guinée», a précisé le président de la CAF qui avait à ses côtés le ministre des Sports, Paulin Danho et le président de la FIF, Sidy Diallo et des membres de la fédération ivoirienne de football.

Pour le ministre Danho Paulin, «le gouvernement prend acte» de cette décision soulignant que des «instructions» ont été données par le Chef de l’État Alassane Ouattara «pour poursuivre l’ensemble des travaux en cours pour être prêts à cette date- là.»