Abéché : les étudiants en médecine maintiennent leur grève

Ils dénoncent depuis plusieurs jours, une insuffisance d’enseignants, de salles de classes et de laboratoires au sein de leur établissement.

Lundi 16 mars 2020, les étudiants de la faculté de science et de la santé d’Abéché ont tenu une assemblée générale dans l’amphithéâtre B de ladite faculté. Au sortir de cette rencontre, ils ont décidé de poursuivre la grève entamée depuis plusieurs jours déjà. Ils rejettent toutes les propositions des autorités et entendent continuer la grève jusqu’à la satisfaction totale de leurs revendications.

Il faut dire qu’une rencontre a eu lieu dimanche 15 mars entre les responsables de trois instituts supérieurs publics d’Abéché, les représentants du syndicat des enseignants et ceux de l’Union des étudiants et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Dr. David Houdeingar.

Une rencontre qui n’a eu aucun impact puisque les déclarations du ministre ont rejetées.