Abdourahamane Cissé, coordonnateur régional Rhdp à Port-Bouët, prône la cohésion

Le ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahamane Cissé, l’un des coordonnateurs régionaux du Rhdp, la coalition au pouvoir, à Port-Bouët, cité balnéaire dans le Sud d’Abidjan, a prôné dimanche la cohésion sociale, lors d’une cérémonie d’investiture.M. Cissé Abdourahamane et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des loisirs, ont été investis au stade Seny Fofana de Port-Bouët par la ministre Mariatou Koné, directrice exécutif adjoint chargée de la solidarité au Rhdp (Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix).

Ce commando du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a pour charge d’assurer la victoire de son candidat du Parti unifié Rhdp à la présidentielle ivoirienne d’octobre 2020 dans la commune de Port-Bouet, un fief de l’opposition.

Dans son message, le ministre Abdourahmane Cissé s’est félicité du choix porté sur sa personne et celle du ministre Siandou, un habitué du terrain électoral, pour conduire l’équipe du Rhdp à Port-Bouët. Pour lui, la présence de Mme Mariatou Koné, ministre de la Cohésion, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté n’est pas un hasard.

Tout commence par la cohésion sociale et « nous en avons besoin à Port-Bouet », a soutenu M. Abdourahmane Cissé, pour qui il faut la cohésion entre tous les fils et toutes les filles de cette commune, où il fait son cycle secondaire.

« C’est important que nous soyons ensemble, que nous cultivons cette valeur de famille parce que Port-Bouët est un village », a laissé entendre Abdourahmane Cissé, déclarant que « si tous les militants du Rhdp sont unis, le parti ne pourra pas perdre une élection dans la commune ».

Il s’est réjoui de la complicité existante entre lui et le ministre Siandou, tout en insistant « si nous sommes ensemble, rien ne peut se passer. Par ailleurs, se voulant pragmatique, il a mis en avant la politique de développement prônée par le président Ouattara.

« Nous ne sommes pas des vendeurs d’illusions. Nous sommes pragmatiques et nous faisons la politique de développement », a-t-il lancé rappelant ses actions pour l’électrification très prochaine de Adjahuicoubé, un village de la commune de Port-Bouët.

Abordant la présidentielle de 2020, le ministre Cissé a appelé à la mobilisation de tous les militants, parce que « 2020 est déjà arrivé et il faut se mobiliser. Tout prêt n’est pas loin, il faut travailler car c’est la voie qui permettra de gagner ».

« Si vous avez des frères et des sœurs qui sont hésitants, je vous invite à aller leur parler, à faire en sorte qu’ils soient mobilisés », a-t-il indiqué, engageant les militants, notamment les jeunes, en mission et à commencer à s’organiser car la priorité du gouvernement est de faire en sorte qu’ils aient du travail.

Pour sa part, M. Siandou Fofana, a invité les militants à se mettre au travail afin que « le RHDP gagne à 80% à Port-Bouët » lors de la présidentielle de 2020. La ministre Mariatou Koné a salué la mobilisation, insistant sur la cohésion pour le succès du parti dans la commune.

Selon elle, au lieu d’être côte à côte, les militants devraient se ensemble pour séduire les Ivoiriens et acquérir leur sympathie afin d’obtenir leurs suffrages au soir du 31 octobre 2020 pour continuer les travaux entamés par le président Ouattara.