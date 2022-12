À noël, Orca et Bolloré transport & Logistics apportent leur soutien aux orphelins

Les dons collectés ont été intégralement remis à l’orphelinat Caritas qui accueille plus de 50 enfants.Le 17 décembre 2022, ORCA Congo s’est associé à Bolloré Transport & Logistics Congo et Congo Terminal pour offrir 1,5 tonne de vivres, vêtements, chaussures et jouets aux orphelins.

Durant trois dernières semaines, le département communication et développement durable a organisé une campagne de dons auprès des 1500 employés du groupe Bolloré au Congo. La majorité des collaborateurs évoluant à Congo Terminal et Bolloré Transport& Logistics Congo a volontairement participé à cette action solidaire qui met en lumière l’esprit du Groupe Bolloré : « Savoir redonner une part de ce que nous avons eu la chance de recevoir » selon Cyrille Bolloré, PDG du Groupe.

Les dons collectés ont été intégralement remis à l’orphelinat Caritas qui accueille plus de 50 enfants. Cette structure est située à Mvou-mvou dans un quartier périphérique de Pointe-Noire. ORCA Congo a fourni l’ensemble des jouets.

« La forte mobilisation de nos collaborateurs et la quantité des dons récoltés en si peu de temps traduisent la générosité de nos équipes. Nous sommes heureux de donner un peu de joie aux orphelins en cette fin d’année » soutient Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

« Merci à Congo Terminal, Bolloré Transport & Logistics Congo et ORCA Congo pour cette marque de solidarité. Les enfants ont reçu tant de choses pour passer de merveilleuses fêtes de fin d’année » a précisé Xavier NGAMOYI, chef de centre de l’orphelinat Caritas.

Bolloré Transport & Logistics Congo et Congo Terminal organisent un vide grenier chaque fin d’année. L’ensemble des articles collectés est destiné aux orphelins ou aux enfants défavorisés. ORCA Congo spécialisé dans la décoration intérieure, le mobilier, le textile, le jardin et les jouets est également un acteur pleinement engagé dans les actions solidaires.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Congo

Présent au Congo dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. Bolloré Transport & Logistics s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.

Contact presse :

Ghislain Maginot, Chef section Médias – Bolloré Transport & Logistics

T +242 05 775 02 10 – ghislain.maginot@bollore.com