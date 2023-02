À Diamniadio, Macky Sall dénonce le coût élevé des infrastructures en Afrique

Les infrastructures du continent noir restent encore sous-financées en volume et mal financées en termes de taux d’intérêt et de délais de remboursement, a déploré le président en exercice de l’Union Africaine (UA).Quand il faut discuter du désenclavement de l’Afrique, quoi de plus normal que d’emprunter « l’autoroute de l’Avenir » et de se réunir au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio ? Cette nouvelle ville, située à la périphérie de la capitale sénégalaise, symbolise la volonté de désengorger Dakar.

C’est ici que s’est ouvert, ce jeudi, la deuxième édition du Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique en présence des présidents du Sénégal, Macky Sall, et du Rwanda, Paul Kagamé, accompagnés des Premiers ministres de l’Algérie, Aimene Benabderrahmane, et de l’Égypte, Mustafa Kemal Madbouli.

La problématique du déficit infrastructurel du continent et ses causes ont été au cœur des débats. « Il est vrai que l’impact de la pandémie a freiné nos efforts sur les infrastructures avec le ralentissement de l’activité économique et la réorientation des dépenses publiques vers des urgences sanitaires et sociales. Mais, même sans ces difficultés conjoncturelles, l’Afrique a toujours payé cher ses projets à cause de taux d’intérêt élevés », a fustigé le président sénégalais.

Macky Sall a aussi souligné les « délais souvent courts à quelques exceptions près » au terme desquels les pays africains sont tenus de rembourser leurs dettes pour notamment financer la construction d’infrastructures.

Reconnaissant envers les partenaires bilatéraux et multilatéraux, le successeur d’Abdoulaye Wade reste toutefois convaincu que « la problématique du financement restera entière tant que perdurent les règles et pratiques de la gouvernance économique et financière mondiale qui entravent l’accès de nos pays à des ressources conséquentes, et à des conditions soutenables ».

Le président en exercice de l’Union Africaine (UA) a ainsi critiqué les « notations abusives des agences d’évaluation et la perception du risque d’investissement en Afrique, toujours plus élevée que le risque réel ».

De la nécessité d’une meilleure préparation des projets

En outre, Macky Sall a indiqué avoir œuvré durant tout son mandat à la tête de l’UA pour améliorer l’image du continent noir pour une meilleure perception. Dans ce sens, il a exhorté les dirigeants africains à poursuivre le plaidoyer sur la réforme de l’architecture financière mondiale.

Au-delà de l’accès au financement, l’hôte de la rencontre a invité les responsables étatiques à relever les défis de la planification et de l’ingénierie technique et financière des projets pour les rendre bancables. A l’en croire, 61 % des 69 projets du 2ème Plan d’actions prioritaires du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP2) n’ont pas encore fait l’objet d’études de faisabilité pour être susceptibles d’attirer des investisseurs privés.

« Il y a lieu de créer une synergie entre les banques multilatérales de développement, les partenaires techniques et financiers et le Fonds de préparation des projets du Nepad (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique) pour améliorer les études de faisabilité des projets prioritaires », a-t-il suggéré.

Le président sénégalais espère ainsi que la présentation des 20 projets sélectionnés dans le cadre des sessions d’échange et le partage d’expériences en matière de préparation, d’exécution et d’exploitation de projets pourront servir de cas d’école pour aider à lever les obstacles dans ces différentes étapes.

Le secteur privé africain appelé à s’engager

Selon le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, 80 % des infrastructures en Afrique sont financées par les ressources publiques. Mais dans un contexte marqué par des tensions budgétaires et des urgences sanitaires et sociales, les ressources à dédier aux infrastructures se raréfient.

C’est pourquoi, a-t-il relevé, il y a nécessité de redynamiser les efforts de mobilisation des ressources domestiques en faisant notamment appel au secteur privé local. « Mais cela ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il nous faut imaginer, inventer de bons instruments et des modèles de scénarios de financement pour combler nos besoins estimés entre 130 et 170 milliards de dollars par an », a-t-il soutenu.

Pour ce faire, le responsable africain a appelé à mettre à contribution les fonds de pensions et les fonds souverains dans le financement à long terme des projets d’infrastructures bancables. L’ancien Premier ministre du Tchad a également plaidé pour le renforcement de la lutte contre les flux financiers illicites « qui coûtent au continent plus de 70 milliards de dollars par an ».

Moussa Faki Mahamat n’a pas manqué d’exhorter à l’amélioration de la gestion des finances publiques par la réforme des politiques fiscales, la mise en place d’institutions financières véritablement africaines et le renforcement des outils et mécanismes de financements innovants.

Pour lui, la mise en œuvre du PIDA 2 dépendra de la capacité à mobiliser les financements extérieurs notamment les Investissements Directs Étrangers (IDE) dont la part au PIB du continent ne représente que 2,2 %.

L’enjeu majeur, a-t-il dit, demeure l’émergence d’une vision fondée sur les sacrifices et les efforts propres du continent porté par une volonté forte de compter sur soi-même, de notre propre mobilisation de ressources de financements dans une logique à long terme.

« Les promesses de chiffres mirobolants ressassées de conférence en conférence, et de forum en forum, nous en sommes suffisamment abreuvés », a-t-il clamé, invitant les uns et les autres à agir pour l’avènement de l’Afrique que nous voulons.