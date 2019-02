900 exposants au 7ème salon PROMOTE du Cameroun

Plus de 900 entreprises et organisations exposent leur savoir-faire à l’occasion de la 7ème édition du Salon PROMOTE, dont l’innovation fait partie des axes majeurs cette année, a appris APA auprès de la Fondation Inter-progress, organisatrice de cet événement.Du 16 au 24 février 2019 se déroule à Yaoundé, la septième édition du Salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat (PROMOTE) où près d’un millier d’exposants sont présents à ce rendez-vous du monde des affaires.

Dans un environnement économique difficile où des initiatives visant à booster la production nationale et les activités génératrices de revenus sont les bienvenues, le gouvernement camerounais s’est dit déterminé à accompagner l’entrepreneuriat local et étranger en vue de susciter et d’encourager des investissements.

En procédant à l’ouverture officielle du Salon, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a salué cette initiative rappelant qu’« en six éditions, le Cameroun a accueilli environ 5000 entreprises participantes venues de tous horizons».

Selon la Fondation Inter-progress dirigée par Pierre Zumbach, organisatrice de cet événement pour le compte du gouvernement camerounais, plus de 900 entreprises et organisations prennent part à cet évènement, présenté comme étant l’un des plus grands rendez-vous des affaires en Afrique au Sud du Sahara au cours duquel plus d’un million de visiteurs sont attendus.

L’édition de cette année est placée sous le thème «climat des affaires et développement durable de l’économie, l’énergie et le sociétal».

Une rencontre économique qui regroupe des exposants évoluant dans divers secteurs d’activité provenant du Cameroun, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe.

Outre des activités purement commerciales menées par des exposants, des rencontres B to B, des visites d’entreprises, des conférences-débats sur des thématiques à caractère économique.