80 millions de dollars de la BAD pour le Botswana

Le conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une ligne de crédit de 80 millions de dollars pour la Botswana Development Corporation (BDC) afin d’aider à la mise en œuvre du programme d’industrialisation et d’intégration régionale du pays, a déclaré vendredi un officiel de la BAD.Le Directeur des investissements de la BAD, Kazuhiro Numasawa a indiqué que la ligne de crédit sera accordée par l’intermédiaire du guichet du secteur privé de la banque et servira à financer des acteurs des secteurs manufacturier, du transport, de la logistique et des services du Botswana.

« Au total, les projets devraient créer entre 2500 et 2800 emplois, dont 1200 à 1300 pour les femmes dans ces secteurs », a-t-il déclaré.

La BDC est la principale institution de financement du développement du Botswana et est détenue à 100% par le gouvernement. Sa mission est de promouvoir l’industrialisation au Botswana en développant des chaînes de valeur locales et régionales.

M. Numasawa a déclaré que l’appui financier fourni par la BAD aidera à mobiliser les financements à long terme qui sont nécessaires à la diversification économique du pays, l’accent étant mis sur l’augmentation des exportations et la création d’emplois.