7,3 milliards USD d’échanges commerciaux entre le Ghana et la Chine

Les échanges commerciaux entre le Ghana et la Chine, le géant économique asiatique, ont atteint 7,3 milliards de dollars, faisant du Ghana le 7ème plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique en 2018.L’ambassadeur de Chine au Ghana, Shi Ting Wang, a fait cette annonce, lundi à Accra, lors du lancement des nouveaux véhicules chinois Changan CS95 et CS55T par Stallion Motors, distributeur des véhicules Hyundai, Audi et Skoda.

M. Shi a noté une augmentation de la demande de produits chinois par les Ghanéens et souligné les mesures mises en place par les deux pays pour tirer parti de leurs relations de longue date.

Le diplomate chinois a ajouté que son pays organise chaque année un salon international de l’importation et de l’exportation, qui donne aux commerçants du Ghana l’occasion de présenter leurs produits.

Citant le directeur général de Stallion Motors Ghana, Manish Daryanani, le journal Ghanaian Times a indiqué que Changan offrait un bon rapport qualité-prix en termes de conception d’icônes, de confort, de prix, de dispositifs intelligents de sécurité et de service après-vente rapide.