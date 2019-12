58 milliards F CFA de la Banque Mondiale au Bénin

La Banque Mondiale a mis à la disposition du Bénin une enveloppe 100 millions de dollars (58,9 milliards F CFA) en guise d’appui aux politiques de développement de ce pays de l’Afrique de l’ouest, annonce un communiqué de l’institution financière reçu ce lundi à APA.Ce financement, alloué jeudi dernier au Bénin par l’Association internationale de développement (Ida), vise à favoriser une croissance forte et durable sur la période 2019-2021 et à renforcer la gestion budgétaire.

De l’avis d’Atou Seck, responsable des opérations de la Banque Mondiale pour le Bénin, « ce financement permettra (à ce pays) de remédier à des obstacles majeurs et, ce faisant, de maintenir une croissance forte et solidaire, de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et enfin de promouvoir l’entrepreneuriat, en particulier chez les femmes et les jeunes ».

En outre, d’après le communiqué, l’appui de la Banque Mondiale va contribuer à améliorer le climat des affaires et à attirer les investissements privés. L’institution financière entend aussi aider le gouvernement béninois dans la gestion des finances publiques et de la dette.

L’Ida est une structure de la Banque Mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète.