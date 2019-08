42 millions de dollars de la Chine pour des projets d’investissement en Mauritanie

La Chine a mis à la disposition de la Mauritanie une enveloppe de 300 millions de yuans (42 millions de dollars) destinée au financement de projets d’investissement à définir ultérieurement, a constaté APA vendredi à Nouakchott.L’accord de coopération économique et technique annuel allant dans ce sens été signé par Cheikh El Kebir Ould Moulaye Taher, ministre mauritanien de l’Economie et de l’Industrie, et Zhang Jianguo, ambassadeur de Chine en Mauritanie.

Peu après la signature de l’accord, le ministre Taher a indiqué qu’un programme ambitieux visant à mettre en œuvre les engagements du nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani était en cours de formulation.

Il a ajouté que son pays compte sur ses partenaires, dont notamment la Chine, pour accompagner l’application du programme électoral de M. Ghazouani, élu au premier tour du scrutin du 22 juin.

De son côté, le diplomate chinois a rappelé que la coopération avec la Mauritanie remonte à des dizaines d’années et couvre de nombreux domaines englobant la réalisation d’importantes infrastructures de base.