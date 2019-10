40,7 milliards de la Bid pour des logements sociaux au Bénin

La Banque islamique de développement (Bid) a octroyé au Bénin une enveloppe de 40,76 milliards FCFA, destinée à financer un projet de construction des logements sociaux, rapporte un communiqué du ministère béninois de l’Economie et des Finances reçu mardi APA.Selon le communiqué l’accord dans ce sens a été signé la semaine dernière à Washington, en marge des assemblées de la Banque mondiale et du FMI, par le président de la BID, Bandar Al Hajjar, et le ministre béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

Ce prêt direct de la BID est réparti en deux montants, dont un financement par vente à tempérament de 34,90 milliards FCFA.

Selon les caractéristiques du financement, la charge administrative ne doit pas dépasser 1,5% du montant total et la durée est de 25 ans dont 7 ans de différé.

D’un coût global de 49,85 milliards de FCFA, le projet permettra la construction de 2145 logements sociaux avec les infrastructures secondaires de base.

Il s’inscrit dans le cadre du renforcement des services sociaux de base et de la protection sociale et vise à accroitre l’accès des ménages à revenus moyen et faible à un logement décent à un coût abordable.

Il vise également à promouvoir de nouvelles méthodes de production et de construction de logement sociaux et économiques, à créer des emplois au niveau national et à stimuler les activités économiques.