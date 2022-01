4 conseils pour bien choisir sa plateforme de trading au Tchad

Lorsque vous vous lancez dans le trading, l’une des premières choses à faire est de rechercher une plateforme. Cette dernière est un espace dédié au trading sur lequel vous retrouverez vos principaux outils de travail. Cependant, le choix d’un site de ce genre ne se fait pas à la légère. En effet, pour bien choisir votre plateforme de trading, surtout si vous résidez au Tchad, vous devez tenir compte des critères essentiels ci-après.

Commencez par jeter un coup d’œil aux coûts

Le coût fait partie des principaux critères que vous devez vérifier en premier, car il impacte directement la rentabilité de vos investissements. Ainsi, avant d’opter pour une plateforme de trading, il faut que le broker soit transparent sur ce point en vous proposant des coûts lisibles, prévisibles et peu élevés. Par ailleurs, vous pouvez jeter un coup d’œil au coût de passage d’un ordre, aux frais liés à la détention de titres et aux autres frais cachés.

Sur ces points, certaines plateformes bouleversent le marché avec une offre étonnante en proposant un tarif fixe d’un euro par opération et sans investissement minimum. De plus, elles ne prélèvent pas de commission, pas de frais de garde, ni de frais d’inactivité ou de retrait. Si vous êtes à la recherche d’une plateforme de trading au Tchad, cliquez ici.

Tenez compte des offres mises à votre disposition

Une excellente plateforme de trading est celle qui vous donne la latitude et les pleins pouvoirs pour gérer votre portefeuille. En effet, elle doit vous permettre d’investir dans des titres diversifiés en matière de secteurs d’activité et de places de marché. De plus, la plateforme de trading doit vous donner la possibilité de choisir parmi plusieurs produits financiers et principalement les ETF ou fonds indiciels. Ainsi, avant de jeter votre dévolu sur une plateforme, vérifiez si elle vous offre toutes ces latitudes.

En outre, la plateforme de trading doit vous permettre de programmer vos plans d’investissement en actions et en ETF. En réalité, cette option vous donne la possibilité d’acquérir régulièrement et automatiquement les actions et ETF sélectionnés.

Vérifiez si la plateforme est pratique

Puisque le trading en ligne est très flexible, il est primordial que vous optiez pour un broker donnant la possibilité de passer des ordres sur une plage horaire étendue qui couvre l’activité des marchés internationaux. Ainsi, il faut que l’application du courtier soit facile à utiliser et qu’elle vous permette d’effectuer des opérations en seulement quelques clics.

Quel que soit l’ordre que vous aurez choisi (ordre au marché, à cours limité ou à seuil déclenchement, etc.), vous devez pouvoir fixer facilement le prix maximal d’achat et le prix minimal de vente de chaque titre sélectionné.

La plateforme de trading doit également avoir une interface munie d’un tableau de bord qui vous présente clairement les indicateurs essentiels comme le montant de votre portefeuille, le détail des positions, etc. Vous pourrez ainsi suivre vos performances en temps réel et en un clin d’œil.

Faites attention à la réputation de la plateforme et à la sécurité qu’elle offre

Une plateforme de trading de confiance est celle qui peut assurer la protection de votre capital. Ainsi, nous vous recommandons de vous diriger vers des courtiers dépendant de règlementations strictes et éprouvées. En plus de cela, vous devez prendre en compte la sécurité des usages. En effet, la plateforme de trading que vous souhaitez choisir devra avoir une solution d’authentification puissante et un système de cryptage de pages comme le chiffrement SSL.

Jetez enfin un coup d’œil aux partenaires qui coopèrent avec le broker pour gérer les transactions sur les titres, pour conserver les fonds ou pour exécuter les ordres. Faites des recherches pour savoir si ceux-ci sont de référence.