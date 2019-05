25ème journée Ligue 1 sénégalaise : duels à distance pour le maintien

La 25ème et avant-dernière journée du championnat d’élite sénégalais se dispute ce dimanche avec comme principal enjeu la lutte pour le maintien à l’issue de la saison qui concerne trois clubs : l’Union Sportive de Gorée, NGB et la Linguère.L’AS Pikine (6ème, 32 pts) accueille l’Union Sportive de Gorée (11ème, 28 pts). Depuis quasiment l’entame de la deuxième moitié du championnat, les Pikinois sont dans le dur avec seulement une victoire lors de leurs dix derniers matchs. En effet, l’AS Pikine a condédé cinq défaites et quatre nuls durant cette période de vaches maigres. Tout le contraire de l’Union Sportive de Gorée qui s’est donnée de l’air en empochant quatre points sur six possibles lors des deux précédentes journées.

NGB (12ème, 28 pts) se mesure à l’AS Douane (5ème, 34 pts). Les Galactiques ont regoûté à la victoire contre Teungueth FC (0-2) lors de la précédente journée. Les hommes de l’ancien international sénégalais Pape Thiaw restaient sur trois défaites et un nul. L’AS Douane est sur une bonne pente avec quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matchs.

Le Stade de Mbour (10ème, 30 pts) se frotte à la Linguère (13ème, 23 pts). Les Stadistes n’ont gagné que trois de leurs dix précédents matchs. Quant à la Linguère, elle revit après une série noire de six défaites en sept rencontres. Les Saint-Louisiens ont remporté deux victoires et fait un nul lors des trois précédentes journées.

Génération Foot (1ère, 48 pts) affronte Teungueth FC (3ème, 35 pts). Les Grenats sont invaincus depuis le début de la saison. Sur les dix dernières journées, le club de Déni Biram Ndao (périphérie de Dakar) totalise cinq victoires et cinq nuls. Pour sa part, Teungueth FC voudra à tout prix se remettre dans le sens de la marche après sa défaite face à NGB (0-2) lors de la précédente journée.

Le Ndiambour (7ème, 31 pts) défie le Jaraaf (2ème, 38 pts). Les Lougatois ont enregistré deux nuls et une victoire lors des trois précédentes journées mais il faudra réaliser un excellent match pour battre le Jaraaf dont les huit dernières rencontres se sont soldées par cinq victoires et trois nuls.

Dakar Sacré-Cœur (4ème, 34 pts) reçoit Mbour PC (9ème, 30 pts). Les Sicapois semblent ne plus avoir la recette de la gagne puisque lors des quatre précédentes journées, ils ont été contraints à trois reprises au partage des points et se sont inclinés une fois. De son côté, Mbour Petite Côte connaît plus de réussite. Les Pélicans affichent un bilan de cinq victoires et quatre nuls lors des dix précédentes journées.

Le Casa Sports (8ème, 30 pts) joue face à la Sonacos (14ème, 14 pts). Les Sudistes sont dans une spirale négative avec trois défaites et deux nuls lors des cinq derniers matchs. Déjà reléguée en division inférieure, la Sonacos n’arrive toujours pas à stopper l’hémorragie. Les Huiliers ont mordu la poussière lors de leurs quatre dernières rencontres.

Le Programme de la 25ème journée :

-Dimanche 12 mai : Génération Foot / Teungueth FC, 16h (stade Djibril Diagne), AS Pikine / US Gorée, 17h (stade Alassane Djigo), Ndiambour / Jaraaf, 17h (stade Alboury Ndiaye), Dakar Sacré-Cœur / Mbour PC, 17h (stade Léopold Sédar Senghor), Casa Sports / Sonacos, 17h (stade Aline Sitoé Diatta), Stade de Mbour / Linguère, 17h (stade Caroline Faye), NGB / AS Douane, 17h (stade Amadou Barry).