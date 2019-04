2,5 millions du Japon pour les réfugiés et déplacés internes en RDC

Le gouvernement du Japon a mis à la disposition du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) une enveloppe de 2,5 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents des réfugiés centrafricains, burundais et des déplacés internes en RD Congo, selon un communiqué du HCR reçu à APA.Il y a près de 172.400 réfugiés centrafricains dans le nord de la RDC et plus de 43.000 réfugiés burundais dans l’est de ce pays, en plus des millions de Congolais contraints aux déplacements à l’intérieur de leur propre pays.

Ce financement japonais vise notamment à renforcer la réponse du HCR dans les domaines de l’éducation et de la santé pour les réfugiés et à permettre aux personnes déplacées et retournées dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri d’avoir accès à des logements familiaux.

Selon le HCR, environ 88.000 habitations ont été détruites ou endommagées en 2018 dans ces deux provinces.