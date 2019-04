23ème journée Ligue 1 sénégalaise : Génération Foot sacrée championne

Génération Foot, pour la seconde fois de son histoire, a remporté le championnat d’élite du Sénégal après son large succès contre Mbour Petite Côte sur le score de trois buts à zéro lors de la 23ème journée.Dans ce match décisif, Génération Foot n’a pas tardé à prendre les commandes avec l’ouverture précoce du score de l’attaquant de pointe Pape Insa Badji (1ère mn). Le milieu relayeur Jean-Louis Barthélémy Diouf (39ème mn) et Bun Sanneh (48ème mn) ont signé les deux autres réalisations des Grenats.

Génération Foot est donc championne du Sénégal à trois journées du terme de l’exercice 2018/2019. Le club de Déni Biram Ndao compte actuellement 47 points avec 12 victoires, 11 nuls et aucune défaite en 23 matchs disputés. Les poulains du coach Demba Mbaye voudront certainement conserver leur invincibilité pour entrer davantage dans l’histoire du club mais aussi du football sénégalais.

Le Jaraaf, grâce à un pion de son ailier Albert Lamane Diène (75ème mn), a décroché une précieuse victoire qui lui permet de consolider sa deuxième place au classement. Teungueth FC a aussi fait une belle opération en allant battre le Casa Sports dans son antre (0-1). Madi Faty (13ème mn) a marqué le but des Rufisquois.

Tout le contraire de l’AS Pikine qui traverse une période de vaches maigres. Les Pikinois ont encore courbé l’échine à domicile face à la Linguère pourtant très mal classée (2-3). Les buts de Talla Mbaye (32ème mn) et Amath Cissé (68ème mn) n’ont pas suffi pour remettre l’AS Pikine sur les bons rails. Car la défense a coulé en concédant trois buts. Papa Abdou Diagne (42ème et 80ème mn) et Pape Emou Niokh Diouf (82ème mn) ont anéanti les espoirs pikinois.

L’Union Sportive de Gorée a dominé la Sonacos sur le score de deux buts à un. Ibrahima Diop (15ème mn) avait pourtant permis aux Huiliers de faire la course devant. Mais les Insulaires ont pu recoller à la marque grâce à Gora Diop (69ème mn). Le but de la gagne porte la signature d’Ousmane Mbengue (77ème mn). Cette énième défaite acte la relégation en deuxième division du club diourbellois à trois journées de la fin du championnat.

Les rencontres Ndiambour / Dakar Sacré-Cœur et Stade de Mbour / AS Douane ont accouché de matchs nuls et vierges.

Les Résultats de la 23ème journée :

-Dimanche 28 avril : Génération Foot / Mbour PC 3-0, Casa Sports / Teungueth FC 0-1, AS Pikine / Linguère 2-3, US Gorée / Sonacos 2-1, NGB / Jaraaf 0-1, Ndiambour / Dakar Sacré-Cœur 0-0, Stade de Mbour / AS Douane 0-0.

Le classement de la 23ème journée

1ère Génération Foot 47 points (+23), 2ème Jaraaf 37 points (+10), 3ème Teungueth FC 35 points (+5), 4ème Dakar Sacré-Cœur 33 points (+4), 5ème AS Pikine 31 points (+3), 6ème AS Douane 31 points (-1), 7ème Casa Sports 30 points (+4), 8ème Ndiambour 30 points (+3), 9ème Mbour PC 29 points (-2), 10ème

US Gorée 27 points, 11ème Stade de Mbour 27 points (-4), 12ème NGB 25 points (-8), 13ème Linguère 22 points (-11), 14ème Sonacos 14 points (-26).