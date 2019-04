22ème journée Ligue 1 sénégalaise : de chaudes empoignades en perspective

La 22ème journée du championnat d’élite, en raison de la fête de Pâques (commémoration de la résurrection de Jésus-Christ), se dispute samedi et lundi avec sept matchs au programme, dont deux chocs qui mettront aux prises Dakar Sacré-Cœur à Génération Foot et le Jaraaf au Casa Sports.Dakar Sacré-Cœur (3ème, 32 pts) se frotte à Génération Foot (1ère, 41 pts). Les Sicapois, après avoir perdu deux rencontres d’affilée, ont repris des couleurs en enregistrant deux victoires et un nul lors des trois précédentes journées. Il faudra se surpasser pour battre les Grenats qui restent sur une série d’invincibilité de dix matchs sanctionnés par six succès et quatre nuls.

Le Jaraaf (2ème, 33 pts) défie le Casa Sports (6ème, 29 pts). Le club de la Médina est dans une forme olympique avec quatre victoires lors de ses quatre derniers matchs. Dans ces rencontres, le champion en titre a inscrit huit buts contre un seul encaissé.

De son côté, le Casa Sports brille par son inconstance en alternant victoires, nuls et défaites. En effet, sur les dix dernières journées, les Sudistes se sont imposés trois fois, ont été neutralisés à cinq reprises et ont courbé l’échine deux fois.

Le Ndiambour (8ème, 26 pts) affronte l’AS Pikine (4ème, 31 pts). Les Lougatois n’ont pas encore assuré leur maintien à cause de leurs nombreuses contreperformances. Le Ndiambour a chuté lors de quatre de ses cinq derniers matchs. Les Pikinois sont eux aussi dans le dur. Les Banlieusards ont pratiquement dit adieu au titre avec douze points seulement récoltés sur trente possibles lors des dix précédentes journées.

Teungueth FC (5ème, 31 pts) accueille le Stade de Mbour (10ème, 25 pts). Les Rufisquois semblent ne plus savoir comment triompher. En tout cas, leurs victoires sont rares : deux seulement contre quatre nuls et quatre revers sur les dix précédentes journées. Les Stadistes ne sont pas plus en réussite en ce moment.

L’AS Douane (7ème, 27 pts) reçoit l’Union Sportive de Gorée (12ème, 24 pts). Les Gabelous, qui étaient en plein doute, se sont remis dans le sens de la marche avec deux victoires d’affilée là où les Insulaires perdent du terrain.

Mbour PC (9ème, 26 pts) se mesure à NGB (11ème, 25 pts). Solides, les Mbourois n’ont perdu qu’un seul de leurs dix derniers matchs mais marquent présentement le pas avec trois nuls de suite.

La Sonacos (14ème, 14 pts) joue face à la Linguère (13ème, 16 pts). Les Huiliers, récemment corrigés par Génération Foot sur le score de six buts à zéro, sont au plus mal. La Sonacos est plus que jamais dans le rouge tout comme les Saint-Louisiens.

Programme de la 22ème journée :

-Samedi 20 avril : AS Douane / US Gorée, 16h (stade Amadou Barry), Teungueth FC / Stade de Mbour, 17h (stade Ngalandou Diouf).

-Lundi 22 avril : Jaraaf / Casa Sports, 16h (stade Léopold Sédar Senghor), Dakar Sacré-Cœur / Génération Foot, 18h (stade Léopold Sédar Senghor), Sonacos / Linguère, 17h (stade Lamine Guèye), Ndiambour / AS Pikine, 17h (stade Alboury Ndiaye), Mbour PC / NGB, 18h (stade Caroline Faye).