20ème journée Ligue 1 sénégalaise : Génération Foot reste en tête du classement

Génération Foot est toujours leader, malgré son match nul un but partout face à l’AS Pikine, lors du duel au sommet de la 20ème journée du championnat du Sénégal disputée le week-end dernier.Génération Foot a ouvert le score à la 35ème minute par son milieu relayeur Jean-Louis Barthélémy Diouf, avant l’égalisation pikinoise, signée par le capitaine El Hadj Adama Mbaye, à la 66ème mn.

Dakar Sacré-Cœur a pris le dessus sur le Casa Sports sur le score de trois buts à un. L’attaquant Alassane Ndao a signé un doublé (19ème et 34ème mn) pour les Sicapois. Les Sudistes ont ensuite réduit la marque par l’intermédiaire de leur avant-centre Youssouph Badji (47ème mn). Mais un but de Mohamed Diop (88ème mn) a assuré la victoire de Dakar Sacré-Cœur.

Le Jaraaf continue sa marche en avant avec une courte victoire face à l’Union Sportive de Gorée (1-0). Mohamed Soly (56ème mn) est l’unique buteur de cette rencontre. Malgré son entame de saison poussive, le club de la Médina monte sur le podium et n’a maintenant que cinq points de retard sur le leader.

Le Ndiambour a balayé NGB sur le score sans appel de trois buts à zéro. La victoire des Lougatois s’est dessinée très rapidement avec l’ouverture du score de Faouly Keïta dès la première minute de jeu. Avant la pause, le Ndiambour fait le break grâce à Ababacar Mbaye Guèye (37ème mn). En toute fin de partie, Abdoulaye Fall alourdit la marque.

L’AS Douane a renversé la Sonacos sur le score de deux buts à un. En effet, les Huiliers ont fait la course devant grâce à une réalisation de Hamidou Barry (35ème mn). Les Gabelous égalisent grâce à leur artificier Ibrahima Sow qui trouve le chemin des filets à la 48ème mn. Djibril Guèye plante ensuite une banderille (78ème mn) pour donner les trois points à la Douane.

Teungueth FC a battu la Linguère sur le score de deux buts à un. Bouly Junior Sambou, auteur d’un doublé (13ème et 60ème mn sur pénalty), est le grand artisan de la victoire des Rufisquois. Pape Abdoulaye Ndiaye (87ème mn) a réduit le score pour les Saint-Louisiens.

Le derby entre Mbour Petite Côte et le Stade de Mbour a accouché d’un match nul et vierge.

– Les résultats de la 20ème journée :

-Dimanche 7 avril : Mbour PC / Stade de Mbour 0-0, Dakar Sacré-Cœur / Casa Sports 3-1, Jaraaf / US Gorée 1-0, Génération Foot / AS Pikine 1-1, Ndiambour / NGB 3-0, AS Douane / Sonacos 2-1, Teungueth FC / Linguère 2-1.

– Classement de la 16ème journée :

– 1ère Génération Foot 35 points (+11), 2ème Dakar Sacré-Cœur 31 points (+5), 3ème Jaraaf 30 points (+8), 4ème AS Pikine 30 points (+7), 5ème Teungueth FC 30 points (+4), 6ème Casa Sports 28 points (+5), 7ème Ndiambour 26 points (+2), , 8ème Mbour PC 25 points, 9ème Stade de Mbour 25 points (-3), 10ème AS Douane 24 points (-4), , 11ème NGB 24 points (-6), 12ème US Gorée 23 points (+1), 13ème Linguère 16 points (-12), 14ème Sonacos 13 points (-18).