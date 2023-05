Mali : Bamako.ai, une Révolution Numérique Captivante par Kabako

Kabakoo ouvre la voie à l’IA au Mali

Le Mali se positionne au cœur de l’innovation technologique en Afrique de l’Ouest grâce au lancement de Bamako.ai par Kabakoo. Cette initiative audacieuse propulse le Mali dans le futur de l’intelligence artificielle (IA), offrant une nouvelle plateforme aux esprits innovants pour exprimer leur créativité tout en participant à des défis passionnants.

Gagnez gros avec l’IA au Mali

Le mois de l’IA au Mali, lancé par Kabakoo, offre l’occasion de remporter plus de 5 millions de F CFA dans différents concours. « Pitche Ton Projet » est spécifiquement conçu pour les entrepreneurs, tandis que le Challenge Créa-AI vise à récompenser les meilleures créations artistiques réalisées à l’aide d’outils d’IA. Un véritable tremplin pour les talents maliens.

Les experts de l’IA se rencontrent à Bamako

Le programme Bamako.ai rassemble des experts de l’IA reconnus pour leur engagement et leur expertise, tels que Dr Abeba Birhane, Dr Andre Uhl, Monsieur Abdoul Kader Ky, et Dr. Yanick Kemayou. En outre, grâce à des connexions internationales, les participants bénéficieront d’une compréhension panafricaine des enjeux liés à l’IA.

Une manifestation d’art pour l’IA au Mali



Bamako.ai ne se limite pas à la technologie. Quatre collectifs d’artistes à Bamako offriront des spectacles artistiques axés sur des sujets liés à l’IA. Un festival de la créativité et de la technologie qui apportera de la vie à chaque quartier de la ville.

De nouvelles opportunités pour la jeunesse malienne

Selon Michèle Traoré, Co-Fondatrice et Chief Operating Officer de Kabakoo Academies, Bamako.ai a pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives d’innovation et de création de valeur par l’IA pour la jeunesse malienne. Une occasion unique d’acquérir des compétences cruciales pour l’avenir et de façonner le destin technologique du continent.

Le succès éclatant de Bamako.ai

Dix jours seulement après son lancement, Bamako.ai a déjà attiré plus de 22 000 visiteurs uniques, avec plus de 6000 participants à diverses activités. Face à cet engouement populaire, Kabakoo a décidé de prolonger l’événement jusqu’au 16 juin 2023.

L’aventure Bamako.ai ne fait que commencer, mais le Mali est déjà sur la voie de devenir un leader dans le domaine de l’IA en Afrique de l’Ouest.