Emprunt obligataire : le Tchad mobilise 100 milliards F sur le marché financier

L’État du Tchad a bouclé avec succès son emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé « EOTD 6,5% NET-2022-2027 » sur le marché financier d’Afrique centrale.

Le 3e emprunt obligataire de l’histoire des finances publiques tchadiennes s’est clôturé par un succès. Ndjamena se réjouit du regain d’intérêt des investisseurs.

Selon un communiqué du gouvernement, l’opération qui s’est clôturée le 20 décembre dernier a permis au pays de mobiliser une enveloppe de 100,407 milliards de FCFA, soit 100,407% de l’enveloppe sollicitée. À l’issue de la séance de dépouillement, l’État tchadien n’a décidé de retenir que l’enveloppe initialement recherchée.

Les souscriptions sont issues d’investisseurs dans les différents pays de la zone Cemac et à l’étranger. « Fort de la réussite de cette opération, nous pouvons affirmer que l’État du Tchad présente de plus en plus d’intérêt pour les investisseurs de la sous-région et internationaux. Et nous tenons en outre à adresser nos remerciements à tous les acteurs qui, grâce à leurs participations, ont contribué au bon déroulement de l’opération », s’est réjoui le gouvernement dans un communiqué.

D’une maturité de 5 ans, les fonds collectés à travers cette opération vont permettre au Tchad de redynamiser son économie après la conjoncture difficile renforcée par la pandémie du Covid-19. Plusieurs projets vont ainsi être réalisés notamment la construction des infrastructures économiques, électriques, scolaires, la finalisation des chantiers de grands édifices publics tels que la voirie urbaine pour l’assainissement de la ville de Ndjamena.