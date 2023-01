Tchad : le Président porte les petites pensions retraite à 60 000 F minimum

L’annonce a été faite le 31 décembre 2022 par le président de transition Mahamat Idriss Deby.

« Pour ce qui est de l’année prochaine, j’instruis le Gouvernement à revaloriser les petites pensions pour les porter à un minimum de 60 000 FCFA au lieu de 32 000 FCFA par coupon pour les retraités les plus faibles. Cette mesure de revalorisation des pensions concernera environ 12 000 retraités », a déclaré ce 31 décembre le président de la transition Mahamat Idriss Deby, dans un message adressé à la nation.

Par ailleurs, il a indiqué que les étapes prochaines de la transition seront celles de l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle Constitution par voie référendaire mais aussi l’organisation d’un referendum sur la forme de l’État.

« Un double referendum qui ouvrira la voie à un processus électoral inédit, qui sera le plus inclusif et transparent de toute l’histoire électorale et politique de notre pays », a-t-il indiqué. Il poursuit que la nouvelle année engage chacun dans l’œuvre collective de construction du nouveau Tchad.