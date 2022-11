Tchad : la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine lancée

Le ministre de l’Elevage a lancé le 17 novembre 2022 la campagne de vaccination de masse des petits ruminants contre la péripneumonie contagieuse bovine, édition 2022-2023.

Ce lancement vise à informer et sensibiliser largement les éleveurs détenteurs des petits et gros ruminants sur l’importance de la vaccination dans l’ensemble du territoire national. Car, à l’échelle mondiale, les pertes dues à la Peste des Petits Ruminants et la Péripneumonie Contagieuse Bovine se chiffrent entre 725 milliards et 1000 milliards de FCFA par an.

Le directeur général des Services vétérinaires Dr Abakar Mahamat Nour Mallaye fait savoir que cette campagne de vaccination durera quatre-vingt-dix jours allant du 25 novembre 2022 au 25 février 2023. Elle permettra d’immuniser 12 713 330 têtes de petits ruminants contre la PPR et 3 520 000 de bovins contre la PPCB avec un taux de couverture de 20 pourcent pour la PPR et 15 pourcent pour la PPCB.

Le Représentant des éleveurs a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance au gouvernement à travers le Ministère de l’Elevage et ses partenaires pour cette vaccination de masse et a promis de relayer les messages de sensibilisation aux éleveurs pour une adhésion massive de la vaccination.

Le ministre de l’Elevage et des Productions Animales Dr Abderahim Awat Atteib souligne que le Tchad a adhéré au programme mondial d’éradication de la PPR et s’est donc engagé à éradiquer cette maladie à l’horizon 2027. Et face à cette situation, la vaccination de masse des petits ruminants constitue la solution appropriée. Car dit-il, une seule vaccination réussie, suffit pour protéger l’animal durant toute sa vie.

Le ministre ajoute que l’Etat a pris entièrement les coûts relatifs à la vaccination contre la PPR et l’a donc rendu gratuite.

Cependant, en ce qui concerne la PPCB, les propriétaires des animaux devront contribuer à hauteur de 100 FCA par tête de bovin vacciné.

En saluant la solidarité des différents partenaires dans cette lutte contre ces fléaux, et l’amélioration des conditions de vie de la population, le ministre de l’Elévage invite les éleveurs et agro éleveurs à faire vacciner et marquer la totalité des petits ruminants à l’effet de contribuer collectivement à l’éradication de cette maladie qui affecte l’économie nationale.

A signaler que les doses de vaccins de cette campagne 2022-2023 proviennent des partenaires, notamment le PRAPS-2TD, le RePer, le PREPAS, la FAO et le CICR.