Tchad : démarrage des travaux de remblayage des établissements scolaires

Le ministère de l’Education nationale a donné le ton ce jour des travaux de remblayage des établissements scolaires à N’Djamena.

Les travaux de remblayage des établissements scolaires ont démarré à N’Djaména. Le secrétaire général du Ministère de l’Education et de la Promotion Civique, M. Mahamat Séïd Farah, représentant le ministre de tutelle, a donné, ce vendredi 28 octobre 2022, le coup d’envoi de ces travaux, à l’école communale d’Amriguébé, dans le 5ème arrondissement. A cette occasion du lancement des travaux, il a remercié l’UNICEF, pour sa contribution à cette opération. Au total, 45 établissements scolaires sont concernés par le remblayage.

Il faut rappeler que la situation des établissements inondés a fait l’objet, la semaine dernière, d’une rencontre entre le ministère de l’Education Nationale et de la Promotion civique, l’UNICEF et les autorités administratives et communales de N’Djamena.