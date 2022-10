Tchad-transition: discours de Mahamat Idriss Deby après sa prestation de serment

Excellence Monsieur MUHAMADU BUHARI, Président de la République Fédérale du Nigeria ;

Monsieur le Premier Ministre de la République du Niger, représentant le Président MOHAMED BAZOUM ;

Madame, Messieurs les Ministres représentant les Chefs d’Etat du Soudan, de la République Centrafricaine et de la République Démocratique du Congo ;

Monsieur l’Envoyé Spécial pour l’Afrique de l’OCI représentant le Secrétaire Général;

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la CEN SAD ;

Monsieur le Président de la Commission de la CEEAC ;

Madame la Vice Présidente de la Commission de la CEMAC ;

Monsieur l’Envoyé Spécial de la CBLT ;

Monsieur le Président du Conseil National de Transition ;

Monsieur le Premier Ministre de Transition ;

Mesdames, Messieurs les Présidents des Grandes Institutions ;

Mesdames, Messieurs les Ministres ;

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil National de Transition ;

Excellences Mesdames, Messieurs les représentants du Corps Diplomatique et des Organisations Internationales ;

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité ;

Mesdames, Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des partis politiques ;

Mesdames, Messieurs les responsables des associations de la société civile ;

Messieurs les chefs traditionnels ;

Messieurs les leaders religieux ;

Distingués invités tout protocole observé ;

Mesdames, Messieurs ;

Chers compatriotes.

C’est avec honneur et dignité mais aussi un sentiment d’humilité, devant la tâche qui nous attend que je me tiens devant vous aujourd’hui.

Permettez-moi avant tout de rendre grâce au Très Haut pour avoir maintenu debout notre pays et guidé nos pas dans la conduite de la première phase de la transition.

Ce matin, le peuple tchadien et moi-même sommes particulièrement honorés et comblés par la présence d’éminentes personnalités parmi nous venues de divers horizons pour être témoins de ce moment historique.

Votre présence remarquée à cette cérémonie témoigne de l’excellence des liens d’amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent les Tchadiens à tous leurs frères et amis du continent et à ceux du reste du monde.

Je voudrais adresser de manière spéciale mes remerciements à Son Excellence Monsieur MUHAMADU BUHARI, Président de la République Fédérale du Nigeria qui, malgré un agenda chargé, a tenu à être à nos côtés ce matin.

Merci également pour le soutien multiforme qu’il n’a cessé de nous apporter durant toute la première phase de la transition.

Après la visite à nos forces au Niger, notre premier voyage, à l’entame de la transition, a été réservé au Nigeria auprès du grand frère MUHAMADU BUHARI. Et son aide et ses conseils ne nous ont pas fait défaut. Merci Monsieur le Président.

Au moment où prend fin la mission éminemment patriotique du Conseil Militaire de Transition, conformément aux recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain, je voudrais adresser, au nom du peuple tchadien, mes vifs remerciements aux membres dudit Conseil.

Le mérite de cette transition consensuelle et inclusive qui s’achève revient à l’ensemble des organes de la transition qui ont su mesurer les enjeux et se mettre au service exclusif du pays.

Qu’ils reçoivent ici l’expression de notre gratitude pour le travail ainsi accompli dans des conditions parfois difficiles.

C’est également le lieu d’exprimer mes reconnaissances à l’ensemble de la communauté nationale dont le soutien, les sacrifices et le sens du devoir national ont permis à notre pays de cheminer sereinement.

Avec la disparition du Maréchal du Tchad (paix à son âme) le choc a été dur mais notre vaillant peuple a pu faire corps, résister et endurer le moment douloureux dans la dignité. Peuple Tchadien, je salue ton courage et ta résilience !

Mesdames, Messieurs ;

Distingués invités ;

Je ne peux m’empêcher de vous inviter à jeter un regard rétrospectif sur le chemin démocratique parcouru par notre pays les 18 derniers mois pour aboutir à la 2e phase de transition en passant par un Dialogue National Inclusif et Souverain.

Cette première phase de la transition a permis d’assurer la continuité de l’État, garantir la paix, la quiétude, la sécurité des populations, préserver l’intégrité territoriale de notre pays et sauvegarder la souveraineté internationale de la République du Tchad.

Une autre étape décisive dans cette transition a été l’organisation d’un Dialogue National Inclusif et Souverain avec la participation des politico militaires, de la diaspora et toutes les forces vives de la Nation qui ont discuté de tous les problèmes du Tchad sans exclusive.

Souverainement, ces assises ont décidé d’engager le pays sur une deuxième phase de transition de 24 mois.

C’est vous dire que cette première phase de la transition a été pleinement accomplie.

Le même esprit de consensus, de dialogue et de transparence sera promu, de telle sorte que la conduite de la deuxième phase de la transition puisse contribuer au raffermissement de notre démocratie.

Distingués invités ;

Mesdames et messieurs ;

Chers compatriotes.

Après le pari tenu de l’organisation effective du Dialogue National Inclusif et Souverain, nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape dans la marche démocratique de notre pays.

Je voudrais, du fond du cœur, exprimer ma reconnaissance éternelle aux forces vives de la Nation qui, à l’issue de débats riches, féconds et contradictoires, m’ont confié cette lourde mais exaltante charge, celle de conduire cette nouvelle phase de la transition politique.

Je mesure la dimension de cette responsabilité immense et le poids de cette confiance.

Plus qu’une mission que vous me confiez, il s’agit, pour moi, d’un sacerdoce. Je voudrais, à cet égard, vous rassurer de mon total engagement à m’investir, sans faille, pour en être digne.

Je me consacrerai exclusivement au service de notre pays et de notre peuple pour que cette confiance ne soit pas trahie.

Mes chers compatriotes ;

La deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du Dialogue National Inclusif et Souverain et à la mise en place d’un Gouvernement d’union nationale.

Un Gouvernement qui travaillera pour le retour à l’ordre constitutionnel et au développement humain.

Les recommandations de nos assises nationales sont l’unique bréviaire qui va commander toutes nos actions et particulièrement les miennes, dicter toute ma conduite et focaliser toute mon attention, durant la transition.

Comme je le notais à l’instant, un serment est plus fort que tout. A cet égard, je veillerai personnellement, nuit et jour, à la mise en œuvre du cahier de charges.

D’ailleurs, le temps est compté et il n’y aura, ni compte à rebours, ni période de grâce. Nous sommes déjà entrés de plain-pied dans la transition.

Il est indéniable que le cahier de charges n’est pas un simple catalogue ou répertoire des vœux exprimés. Il indexe, de manière parfaitement cohérente, articulée et pertinente, les actions à mettre en œuvre pour le Tchad d’aujourd‘hui et le Tchad de demain. LE TCHAD QUE NOUS VOULONS !

C’est pourquoi, le Gouvernement d’union nationale qui sera mis en place, dans les tous prochains jours, s’emploiera, corps et âme, pour que la volonté du peuple tchadien, ne souffre d’aucune entorse.

La tâche sera éminemment politique mais le bien être de nos populations sera au centre de cette action politique.

Je rappelle l’urgence absolue de tenir au plus vite le référendum constitutionnel qui devrait trancher la question de la forme de l’État.

De même, des élections seront organisées, dans la transparence et la sérénité, pour permettre aux tchadiennes et tchadiens de mettre un terme à la transition et assurer le retour à l’ordre constitutionnel.

Pour une célérité dans l’action, un Comité de Suivi-évaluation sera mis en place, pour que toutes les délibérations collectives soient mises en œuvre de façon pragmatique, sincère et conforme au consensus dégagé. J’y veillerai personnellement.

Mes chers compatriotes ;

Tout en œuvrant pour le retour à l’ordre constitutionnel, le Gouvernement d’union nationale travaillera pour répondre aux préoccupations et attentes légitimes de nos populations.

La sécurité intérieure occupera une place de choix dans l’action gouvernementale pour mettre fin aux conflits intercommunautaires et au phénomène de coupeurs de route qui continuent d’endeuiller des familles tchadiennes.

Une attention particulière sera accordée à la justice, rempart de notre vivre-ensemble qui constitue un sujet de préoccupation pour bon nombre de tchadiens.

Aussi, le Gouvernement d’union nationale s’attèlera à relever en urgence, les défis majeurs en termes d’accès à l’eau potable et à l’énergie, d’accès aux soins de santé de base, d’accès à une éducation de qualité, d’accès à des emplois décents, à une sécurité alimentaire et de disponibilité d’infrastructures routières.

Sur ce dernier point, tous les chantiers à l’arrêt seront relancés notamment en ce qui concerne les routes pour désenclaver nos régions.

Notre capitale n’est pas oubliée. Il est prévu, au cours de cette transition, les travaux de bitumage de 75 km de voirie urbaine et d’importants travaux de drainage d’eau pour soulager la souffrance de nos concitoyens en saison pluvieuse.

Nos pensées en ce moment solennel vont vers ceux de nos concitoyens qui font face aux inondations consécutives aux changements climatiques.

La lutte contre cette catastrophe doit être la priorité du prochain gouvernement qui doit poursuivre le travail déjà entrepris dans ce sens.

De même, le Gouvernement d’union nationale mettra tout en œuvre pour que les conditions d’accès à l’eau potable et à l’énergie soient améliorées.

D’ici Janvier 2023, les capacités de production énergétique seront triplées dans la ville de N’Djaména,conformément au Plan d’Accès à l’Energie, permettant de satisfaire les besoins actuels mais également ceux des années à venir.

Aussi, nous allons continuer à œuvrer pour l’électrification et l’intensification des réseaux de distributions, dans toutes les villes chefs lieu de province. La priorité sera donnée aux énergies renouvelables.

Les investissements dans les infrastructures d’adduction d’eau seront renforcés sur l’ensemble du territoire national.

Je veillerai à ce que le Gouvernement accélère la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi et de la Jeunesse. A cet effet, les actions suivantes seront entreprises :

La mise en place d’un ambitieux plan stratégique de développement des sports et des loisirs ;

Le renforcement de l’entrepreneuriat des jeunes et le soutien à l’innovation ;

La construction dans toutes les provinces de centres multifonctionnels pour leur épanouissement ;

La poursuite de l’implication des jeunes dans la gestion des affaires publiques.

La sécurité et la souveraineté alimentaire seront également au cœur des priorités du Gouvernement. Un vaste plan d’appui aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage sera mis en place pour accompagner nos producteurs afin de produire et nourrir l’ensemble des tchadiens à partir de nos terres et de notre cheptel.

Le Tchad nouveau, résolument tourné vers le progrès et la modernité, est à notre portée car nous avons tous les atouts et le potentiel nécessaires. Nous avons un pays vaste et immensément riche.

Un pays riche de sa population composée majoritairement de jeunes et de femmes.

Ce capital humain est plein de génie, d’adresse, d’intelligence et de dynamisme. Il ne demande qu’à s’épanouir.

Ce jour est venu. Notre secteur privé comme nos administrations sont impatients de relancer notre économie.

Ensemble, nous assainirons le climat des affaires et nous bâtirons des partenariats publics-privés dynamiques, orientés vers les défis majeurs de nos attentes économiques et commerciales légitimes.

Mes chers compatriotes ;

Nous devons nous investir, chacun dans son domaine de prédilection, à l’effet de révolutionner ce pays et de le hisser surl’échelle de la modernité.

De même, nous devons poursuivre et renforcer la lutte contre la corruption, les passe-droits et l’incivisme qui sapent tous nos efforts de développement.

Chers jeunes,

Je lis dans vos regards la ferveur et l’envie de vousinvestir pour un Tchad meilleur et un Tchad nouveau. C’est à ce défi partagé que je vais m’atteler durant cette phase de transition.

Vos préoccupations sont naturellement les miennes et vous comprenez pourquoi.

Je prends l’engagement solennel de vous rencontrer, de vous parler, sans filtre, pour mieux vous connaitre et mieux prendre en charge vos préoccupations.

Je suis l’un des vôtres. Je ferai avec vous le tour du pays. Je ferai face, avec vous, aux complexités du monde moderne qui vous laissent la sensation de n’être pas compris.

Il est d’ailleurs arrivé l’heure pour que l’Afrique et le monde découvrent mieux les talents des jeunes tchadiens.

Chères mères et sœurs ;

Je lis une marque singulière d’ardeur dans vos visages. Des visages qui rayonnent d’espérance.

Oui, l’espérance, c’est l’autre nom de la femme parce que c’est vous qui donnez la vie. J’apprécie hautement votre niveau d’investissement pour l’essor du pays.

Dans nos villes et nos campagnes les plus reculées, les femmes sont les premiers agents de développement. L’État s’emploiera à créer les conditions optimales pour vous permettre de mieux exprimer votre potentiel.

Mes chers compatriotes ;

Je lis dans le visage de chacune et de chacun cette forte expression de la foi patriotique en l’avenir de notre grand et beau pays.

La nouvelle page de l’histoire de notre pays que nous voulons graver dans le marbre commande de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes que nous devons adopter.

Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs.

Le monde fait face à d’innombrables défis sécuritaires liés aux activités terroristes et notre continent n’est pas épargné.

Le Tchad solidaire de ces engagements continentaux et convaincu de la nécessité de mutualiser les efforts continuera d’assumer sa responsabilité dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le Bassin du Lac Tchad.

Mon pays reste attaché aux principes et valeurs édictés par les textes internationaux, continentaux et régionaux auxquels il a adhérés.

Toutefois, il est jaloux de sa souveraineté. Cette souveraineté exprimée à travers le Dialogue National Inclusif et Souverain devrait être appréciée à sa juste valeur.

La communauté internationale se doit d’accompagner le Tchad dans sa quête permanente de sécurité et de stabilité tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur de ses frontières, notamment sur les théâtres des opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme.

Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier tous les pays frères et amis ainsi que les partenaires techniques et financiers pour leurs contributions diverses et multiformes.

Je sais combien leur accompagnement actif a été déterminant dans l’évolution de la première phase de la transition. Je suis convaincu que l’apport inestimable de nos partenaires ne nous fera pas défaut dans la phase actuelle de notre vie politique.

Chers compatriotes ;



Avec espoir et vertu, lentement mais sereinement, avec foi et conviction, engageons-nous sur la voie du développement.

Que les enfants de nos enfants proclament que, lorsque nous avons été mis à l’épreuve, nous avons refusé de mettre fin à ce voyage.

Nous ne nous sommes pas détournés et nous n’avons pas faibli.

L’espoir est permis. Ensemble, nous relèverons les défis.

Que Dieu bénisse le Tchad !

Vive la République !

Je vous remercie !