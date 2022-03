CAN 2023 : le Tchad n’ira pas en Côte d’Ivoire malgré le 2-2 contre la Gambie

Les Saos du Tchad ont été éliminés dans le cadre de la double confrontation du tour préliminaire CAN Côte d’Ivoire 2023. Les poulains de Mahamat Abakar Alamine se sont inclinés contre la Gambie, quart de finaliste de la dernière CAN.

L’équipe de football du Tchad a fait montre d’une compétence particulière le 29 mars à Agadir au Maroc. Mais malgré le match nul 2-2 contre la Gambie, les Saos ne pourront pas participer à la phase de poule de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Car ils se sont inclinés 1-0 en match aller au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

C’est le Tchad qui a ouvert le score au stade d’Agadir, avec un but d’Ahmat Abdaraman à la 31e. Lequel a été égalisé à la 35e par Assan Ceesay. Les Saos ont très vite repris le dessus sur but du capitaine Ezékiel N’Douassel à la 50ème minute de jeu. C’est finalement à la 92ème minute que la Gambie égalise (2-2) et arrache sa qualification. Les Scorpions sont coutumiers du fait. Ils ont gagné la majorité de matchs par des buts inscrits à quelques minutes du coup de sifflet final.

Toutefois, le sélectionneur tchadien reste fair-play. « Nous déplorons ce résultat mais c’est aussi le football », a déclaré Mahamat Alamine Abakar, à la conférence d’après-match. Il demande par ailleurs du temps pour bâtir une équipe solide et compétitive. « Ce sont nos premières sorties, qu’on nous laisse le temps de mettre en place un bon projet pour cette équipe », souhaite le technicien tchadien.

Les phases de groupe des qualifications, CAN Côte d’ Ivoire 2023, démarrent au mois de juin prochain.