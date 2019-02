15ème journée Ligue 1 sénégalaise : Jaraaf /AS Pikine en attraction

L’opposition entre le leader AS Pikine et le Jaraaf champion en titre constitue l’affiche de la 15ème journée du championnat d’élite dont les matchs se disputent en début de semaine en raison de la campagne pour l’élection présidentielle du 24 février prochain.Le Jaraaf (6ème, 17 pts) reçoit l’AS Pikine (1er, 25 pts). Le club de la Médina marque le pas avec trois nuls lors des trois dernières journées. L’équipe championne en titre du Sénégal peine à confirmer les attentes placées en elle. Contrairement aux Pikinois qui, contre toute attente, sont en tête du championnat.

Toutefois, le club de la banlieue dakaroise, même s’il n’a perdu qu’un seul de ses dix dernières rencontres, a concédé de nombreux matchs nuls (5). Battue pour la première fois de la saison par le Stade de Mbour lors de la précédente journée, l’AS Pikine espère reprendre sa marche en avant.

Dakar Sacré-Cœur (2ème, 23 pts) affronte l’AS Douane (9ème, 16 pts). Les Sicapois, qui luttaient la saison écoulée pour le maintien, jouent cette année les premiers rôles dans le championnat. En effet, DSC reste sur une série de treize rencontres sans revers là où les Gabelous sont dans une spirale négative avec quatre défaites de suite.

La Linguère (12ème, 13 pts) accueille Génération Foot (3ème, 22 pts). Avec un bilan famélique lors des dix dernières journées (4 défaites, 4 nuls et 2 victoires), les Nordistes glissent dangereusement vers la zone de relégation. Pour sa part, Génération Foot, jusque-là invaincue, peut s’emparer de la première place en cas de succès combiné à des résultats défavorables de l’AS Pikine et de DSC.

Teungueth FC (4ème, 22 pts) se déplace à Mbour Petite Côte (13ème, 11 pts). S’ils veulent exister au sommet, les Rufisquois ont intérêt à vite se remettre de leurs deux défaites et autant de matchs nuls lors des quatre précédentes journées. Avant-derniers, les Pélicans quant à eux peuvent se donner de l’air en cas de victoire.

De son côté, le Casa Sports (5ème, 20 pts) est opposé au Stade de Mbour (10ème, 16 pts). A la faveur de leur reverdissement matérialisé par quatre victoires, cinq nuls et une seule défaite lors des dix dernières journées, les Sudistes ont la possibilité de s’installer sur le podium à l’issue de cette journée. Ils devront néanmoins se méfier des Stadistes, bourreaux de l’AS Pikine (1-2).

La Sonacos (14ème, 9 pts) défie le Ndiambour (7ème, 17 pts). Ce derby du centre entre les clubs diourbellois et lougatois s’annonce chaud. Dans la première moitié de tableau, le Ndiambour est en embuscade pour monter sur le podium. Par contre, la Sonacos, lanterne rouge, s’enfonce avec ses 8 défaites, 3 nuls et 2 victoires uniquement en 13 matchs.

L’US Gorée (8ème, 16 pts) se frotte à NGB (11ème, 14 pts). Les Insulaires se sont remis dans le sens de la marche grâce à leur triomphe face à la Linguère (1-0) lors de leur dernier match. Les Galactiques ont aussi retrouvé des couleurs avec trois victoires et deux nuls lors des cinq précédentes journées.

Programme de la 15ème journée :

– Lundi 18 février : Jaraaf / AS Pikine, 16h (stade Léopold Sédar Senghor), US Gorée / NGB, 18h (stade Léopold Sédar Senghor), Sonacos / Ndiambour, 16h30 (stade Lamine Guèye), AS Douane / Dakar Sacré-Cœur, 17h (stade Amadou Barry), Stade de Mbour / Casa Sports, 17h (stade Caroline Faye), Linguère / Génération Foot, 17h (stade Mawade Wade).

– Mardi 19 février : Teungueth FC / Mbour PC, 18h (stade Ngalandou Diouf).