15, 8 milliards f cfa générés par la téléphonie et l’internet mobile au Congo

La téléphonie et l’internet mobile ont généré respectivement 12,3 milliards f cfa au mois de mars et 3,5 milliards f cfa en avril de cette année, soit 15,8 milliards f cfa, selon un rapport de l’Agence de régulation de postes et des communications électroniques (ARPCE) dont APA a obtenu copie.Selon ce rapport, les recettes générées par la téléphonie mobile ont connu une baisse de 3,76% par rapport à la même période en 2018.

L’opérateur MTN-Congo, explique le document, est leader du marché en termes de revenus avec 63,36% des parts de marché. Il est suivi par Airtel-Congo.

La première place qu’occupe MTN s’explique par le fait qu’elle totalise 52,57% des abonnés.

Le taux de la pénétration de la téléphonie mobile est de 100,1% et le marché a enregistré près de 5,05 millions d’abonnés.

S’agissant de l’internet mobile, il a généré en avril 2019 un montant de 3,5 milliards f cfa et affiche une hausse de 1,57% comparativement à la même période en 2018.

MTN est toujours leader de ce secteur, avec 55,83% des parts du marché, soit 1,96 milliard f cfa, contre 1,55 milliard f cfa pour l’opérateur Airtel-Congo.

Pour ce qui concerne l’internet mobile, le nombre d’abonnés est estimé à environ 2,28 millions au mois d’avril 2019, soit 45% de la population.