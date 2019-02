13e journée Ligue 1 sénégalaise : le titre honorifique de champion de la phase aller en jeu

La dernière journée de la phase aller du championnat d’élite se dispute ce week-end avec au programme sept matchs dont certains peuvent à leur terme permettre à des formations comme l’AS Pikine et Teungueth FC d’être sacrées championnes de cette première moitié de saison.L’AS Pikine (1er, 22 pts) accueille Mbour PC (12ème, 9 pts). En s’imposant contre l’US Gorée (0-1) lors de la précédente journée, les Pikinois ont mis un terme à leur série de cinq matchs nuls. Réussir la passe de deux sera leur objectif devant le bouillant public du stade Alassane Djigo. Mbour PC, après une spirale négative marquée par six défaites en huit rencontres, s’est donné de l’air avec une victoire et un nul lors des deux précédentes journées.

De son côté, Teungueth FC (2ème, 21 pts) se déplace à Louga pour rendre visite au Ndiambour (8ème, 13 pts). Les Rufisquois marquent actuellement le pas, après une lourde chute face au Casa Sports (0-3) et un partage des points contre Génération Foot (2-2). Teungueth FC doit donc remettre sa machine en marche de même que Le Ndiambour qui reste sur deux revers, lors de ses dernières rencontres.

Génération Foot (3ème, 19 pts) reçoit l’AS Douane (5ème, 16 pts). Les Grenats, qui restent sur quatre nuls en cinq matchs, doivent réapprendre à gagner. Mais ce ne sera pas de tout repos face aux Gabelous en quête de rachat après deux courtes défaites contre le Casa Sports et NGB.

Pour sa part, Dakar Sacré-Cœur (4ème, 19 pts) se mesure au Jaraaf (7ème, 14 pts). Les Sicapois stagnent avec quatre nuls de suite. Le club de la Médina souhaite panser davantage ses plaies nées de l’humiliation infligée par la Renaissance sportive de Berkane (Maroc) au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Le Casa Sports (6ème, 15 pts) affronte la Linguère (9ème, 12 pts). Les Sudistes ont vu leur élan stopper net par la Sonacos (1-0) lors de leur dernier match. En effet, le Casa Sports était invaincu en neuf journées (6 nuls et 3 victoires). Les Nordistes sont eux dans l’obligation d’engranger des points sous peine de glisser dans la zone de relégation.

Le Stade de Mbour (10ème, 12 pts) défie l’Union sportive de Gorée (11ème, 11 pts). Une victoire de l’une ou de l’autre équipe l’éloignerait de la zone rouge où végètent NGB (13ème, 9 pts) et la Sonacos (14ème, 9 pts). Le résultat de l’opposition entre les Galactiques et les Diourbellois vaudra certainement son pesant d’or à la fin de la saison.

Programme de la 13ème journée :

-Samedi 2 février : Génération Foot / AS Douane, 16h (stade Djiby Diagne), NGB / Sonacos, 16h (stade Amadou Barry).

-Dimanche 3 février : Dakar Sacré-Cœur / Jaraaf, 16h (stade Léopold Sédar Senghor), Casa Sports / Linguère, 16h30 (stade Aline Sitoé Diatta), Stade de Mbour / US Gorée, 17h (stade Caroline Faye), Ndiambour / Teungueth FC, 17h (stade Alboury Ndiaye), AS Pikine / Mbour PC, 17h (stade Alassane Djigo).