100 millions de dollars des Émirats Arabes Unis pour l’Éthiopie

Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont annoncé, lundi, une subvention de 100 millions de dollars à l’Ethiopie lors d’une cérémonie de signature à Addis Abeba.Le Premier ministre, Abiy Ahmed a présidé le protocole d’accord signé par le ministre d’État éthiopien des Finances, Admasu Nebebebe et Hussain J. Al Nowais, président du Conseil d’administration du Fonds Khalifa, représentant les EAU.

Les Émirats Arabes Unis avaient accepté de déposer 1 milliard de dollars auprès de la banque centrale éthiopienne pour remédier à une grave pénurie de devises étrangères dans ce pays de la corne de l’Afrique, après que le prince héritier d’Abou Dhabi, le cheikh Mohamed Bin Zayeda a rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Addis Abeba l’année dernière.

Le bureau du Premier ministre a déclaré sur son compte Twitter que « l’aide vise le développement du secteur des micro, petites et moyennes entreprises et la création d’emplois, en mettant particulièrement l’accent sur l’innovation et la technologie ».

Les relations entre l’Éthiopie et les Émirats Arabes Unis se sont améliorées au cours de l’année 2018.

C’est l’un des pays du Golfe où s’est rendu l’an dernier le Premier ministre Abiy Ahmed dans le cadre de la mise en commun de l’aide régionale, notamment pour les réformes économiques. Le Prince héritier s’était également rendu à Addis-Abeba la même année.