Inauguration du Centre d’employabilité Francophone de N’Djamena

Le Centre d’EmployabilitĂ© Francophone (CEF) de N’Djamena a Ă©tĂ© inaugurĂ© le jeudi 17 fĂ©vrier 2022

Avec la prĂ©sence effective de Monsieur Mamadou Gana Boukar , SecrĂ©taire d’Etat Ă l’Enseignement supĂ©rieur, Ă la recherche scientifique et Ă l’innovation, reprĂ©sentant Madame la Ministre, du Ministre de la Jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian , de la Directrice rĂ©gionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie en Afrique centrale et Grands Lacs, le Prof. Aissatou SY-WONYU (Ă distance et en ligne depuis YaoundĂ© et du PrĂ©sident de l’UniversitĂ© de N’DjamĂ©na, le Prof. Saleh DAOUSSA HAGGAR.

HĂ©bergĂ© au sein des locaux de l’AUF Tchad, le CEFNDjamĂ©na est un espace destinĂ© Ă accueillir des Ă©tudiants, des coachs, des animateurs, des entrepreneurs, des formateurs, des professionnels et des invitĂ©s. Le CEF est conçu pour fournir des services d’accompagnement, de formation, de certification, de mise en contact et de tutorat orientĂ©s vers le dĂ©veloppement personnel des Ă©tudiants par l’acquisition de compĂ©tences transversales, la prĂ©paration Ă l’insertion professionnelle, la stimulation de l’esprit entrepreneurial et du travail collaboratif et crĂ©atif.

Les autres CEF de la Région Afrique centrale et Grands Lacs seront inaugurés prochainement.